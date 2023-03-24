Грузовой поезд из Беларуси сошел с рельсов на станции в Алматинской области

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько вагонов с контейнерами сошли с рельсов на станции в Алматинской области - на официальном сайте КТЖ прокомментировали данный инцидент.

Вчера, 23 марта 2023 года, в 12:20 на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами.

Как пояснили в КТЖ, поезд ехал из Беларуси на станцию Алтынколь.

К счастью, никто не пострадал в этом инциденте. Кроме того, как добавили в компании, произошедшее не повлияло на движение поездов.

Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия.

По информации "ЯндексКарты", станция Копа находится в одноименном селе в Жамбылском районе Алматинской области.

Карта. Скриншот с сайта : ЯндексКарты

А станция Алтынколь - в Панфиловском районе Жетысуской области. Расстояние между станциями составляет 450 км.

Станция Алтынколь. Скриншот с сайта: ЯндексКарты

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013935-gruzovoy-poezd-iz-belarusi-soshel-s-relsov-na-stantsii-v-almatinskoy-oblasti/