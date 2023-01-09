Вагоны сошли с рельсов на юге Казахстана (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Telegram/yujanka

В соцсетях появилось видео и информация о сходе с рельсов вагонов в Туркестанской области. Ситуацию прокомментировали на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темiр жолы".

В подписи к опубликованному видео указывается, что ЧП произошло вечером 8 января на железнодорожной станции Манкент в Туркестанской области.

В КТЖ подтвердили информацию. В нацкомпании пояснили, что 8 января в 19 часов 50 минут на станции Манкент участка Шымкент-Арысь произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет. Авария не повлияла на движение других составов.

Для ликвидации последствий ЧП были подняты восстановительные поезда станций Шымкент и Арысь.

"Причины происшествия установит специально созданная в КТЖ комиссия", - отметили в национальной компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004636-vagony-soshli-s-relsov-na-yuge-kazahstana-video/