"Внутренние проблемы, недопонимание": Ашимбаев рассказал о недостатках ОСИ в доме, где он проживает

Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты заявил, что ОСИ недостаточно эффективно работает. По его словам, он лично столкнулся с этой проблемой, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что в доме, где он проживает, также есть ОСИ.

"У нас ОСИ, но у нас примерно то, что есть в других домах. Все это у нас тоже есть – внутренние проблемы, недопонимание, конкуренция, это тоже, к сожалению, имеет место быть", – заявил он.

В целом, по его словам, факт, что институт недостаточно эффективно работает, очевиден.

"Есть конфликтность внутри жильцов – это то, что мы часто слышим, есть нечистоплотность тех людей, которые пришли к руководству в ОСИ. Поэтому есть поручение президента страны, я думаю, мы в предстоящий период вернемся не точечно, а в целом к этому законопроекту об ОСИ и, наверное, мы должны будем какие-то вещи изменить.

А что именно? Нам нужно будет посоветоваться с людьми, с жильцами, общественными активистами и принимать в этот раз какую-то форму управления нашими МЖК, которая оказалась бы эффективной. У нас нет права на следующую ошибку", – заявил он.

По срокам – речь идет о конце года.

"Это достаточно сложный процесс – найти эту правильную форму. Я думаю, до конца года мы должны принять такой закон", – резюмировал спикер сената.

Ранее вице-премьер-министр Алтай Кульгинов признался, что по ОСИ (объединению собственников имущества) был ряд упущений.

"По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря", – сказал он.

Также об ошибке с ОСИ заявлял президент Касым-Жомарт Токаев – по его словам, реформа, направленная на внедрение института ОСИ, была не доведена до конца.

Напомним, в начала лета прошлого года мы писали, что с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир (КСК) перестанут существовать. На их смену должны прийти, как тогда сообщалось, ОСИ или простые товарищества (ПТ).

Однако в конце июня 2022 года президент подписал закон, согласно которому в Казахстане продлевается на один год срок работы КСК.

На сайте "Электронного правительства" уточняется, что ОСИ и ПТ будут работать по схеме: один дом – один орган управления – два банковских счета (текущий и сберегательный). Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье.

Существующие КСК нужно будет реорганизовать до 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020105-konfliktnost-zhiltsov-i-nechistoplotnost-rukovodstva-ashimbaev-nazval-minusy-osi/