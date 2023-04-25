Участки проспекта Женис и улицы Кенжина перекроют для ремонта в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В столичном управлении транспорта сообщили о перекрытии двух участков дорог для проведения ремонтных работ. Такая информация размещена в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Так, по данным Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 26 апреля по 14 мая текущего года планирует проведение работ по среднему ремонту проспекта Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до проспекта Абая. В связи с чем этот участок будет частично перекрыт.

Кроме того, с 26 апреля по 6 мая текущего года планирует проведение работ по среднему ремонту улицы Кенжина на участке от улицы Болашак до проспекта Н.Тлендева. Участок также будет перекрыт частично.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП города Астаны.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – подчеркнули в ведомстве.

При этом в Астане сейчас идет ремонт транспортной развязки на пересечении улицы Р. Кошкарбаева и проспекта Аль-Фараби.

Напомним, что с 18 апреля в столице временно были изменены схемы движения пяти автобусных маршрутов из-за ремонта дорог. Сообщалось, что измененные схемы будут действовать до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние.

Кроме того, представители аэропорта Астаны предупреждали граждан, что в период с 1 апреля по 1 июня 2023 года проходы и проезд перед терминалом Т1 будут периодически ограничены из-за ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018248-uchastki-prospekta-zhenis-i-ulitsy-kenzhina-perekroyut-dlya-remonta-v-astane/