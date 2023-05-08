Погода в Астане на неделю: с середины недели возможны дожди

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшую неделю – с 9 по 14 мая. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

9 мая будет облачно. Температура – около +15 градусов, максимальная температура – 20 градусов тепла, а минимальная – 12 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

10 мая будет облачно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем она поднимется до +21 градуса, а ночью – опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

11 мая в Астане синоптики обещают дождь. Средняя температура воздуха – плюс 24 градуса. При этом температура воздуха в этот день может достигнуть +30 градусов, а опуститься – до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равна 10,3 м/с.

12 мая будет безоблачно. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, а ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

13 мая обещают дождь. Температура остановится на отметке +14 градусов, при этом максимальная температура – 21 градус тепла, минимальная – 8 градусов выше нуля. Прогнозируемая скорость ветра – 9,9 м/с.

14 мая, по прогнозам синоптиков, тоже будет дождь. Средняя температура составит +6 градусов. Воздух может прогреться до +10 градусов, ночью похолодает до +4 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019745-pogoda-v-astane-na-nedelyu-s-serediny-nedeli-vozmozhny-dozhdi/