Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в одном из крупнейших городов Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: Chalabala/Getty Images

Казахстанские синоптики рассказали о том, какая погода будет сегодня, 7 мая, в Астане, Алматы и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в праздничный день синоптики прогнозируют погоду без осадков - возможна переменная облачность. Дневная температура - до +18...+20 градусов. Скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане сегодня тоже ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте же пообещали осадки - ожидается дождь с грозой. Также в городе пообещали сильный ветер 8-13, порывы 15-20. Днем температура воздуха будет в районе +22...+24 градусов.

Отметим, что в Шымкенте в течение нескольких дней наблюдается сильный ветер.

Ранее синоптики сообщали, что на большей части республики в эти выходные, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Согласно прогнозу, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, а на востоке и в горных районах юго-востока ночью - осадки (дождь, снег), днем - дождь.

Также было объявлено штормовое предупреждение в ряде регионов нашей страны, в том числе в Туркестанской области, где возможны пыльные бури и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019695-dozhd-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/