В Алматы в понедельник будет холоднее, чем в Астане и Шымкенте, но почти без ветра

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В трех крупнейших городах Казахстана сегодня, 8 мая, осадков не ожидается. Синоптики обещают переменную облачность. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

Переменная облачность также ожидается в Алматы. Температура воздуха в дневное время при этом составит +20...+22 градуса, а скорость ветра не превысит 5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается теплая погода, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Согласно консультативному прогнозу погоды по Казахстану на май, характерным для этого месяца является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвращение холодов после продолжительно теплой погоды.

Во второй и в третьей декадах мая (декада – 10 дней) на западе, в центре, в южной половине Казахстана, а также в третьей декаде месяца на севере и востоке страны прогнозируется по-летнему жаркая погода: ночью воздух прогреется до +15...+20 градусов, днем – до +25...+33 градусов.

В северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до +5 градусов, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов ниже нуля, днем – до +8...+15 градусов. В южных регионах и на западе страны ожидается спад жары, температура воздуха понизится ночью до +2...+10 градусов, днем – до +15...+22 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019749-v-almaty-v-ponedelnik-budet-holodnee-chem-v-astane-i-shymkente-no-pochti-bez-vetra/