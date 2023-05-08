Погода в Алматы на неделю: в городе будет и ясно, и дождливо

Зонт. Иллюстративное фото: Puneet Vikram Singh, Nature and Concept photographer / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в южной столице в ближайшую неделю – с 9 по 14 мая. Актуальный прогноз погоды в Алматы был опубликован на портале OpenWeather.

9 мая синоптики прогнозируют ясную погоду, температура прогнозируется в районе +17 градусов, но в течение дня может повыситься до +22 градусов, минимальная же температура – 12 градусов тепла. Скорость ветра – до 3,6 м/с.

10 мая тоже будет ясно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем она поднимется до +24 градусов, а ночью – опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

11 мая в Алматы синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем составит +22 градуса, но может достигнуть отметки в +26 градусов, а опуститься – до +16 градусов. Скорость ветра будет равна 4 м/с.

12 мая будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

13 мая обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке в +20 градусов. Максимальная температура – 24 градуса тепла, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

14 мая, по прогнозам синоптиков, тоже будет дождь. Средняя температура будет в районе +19 градусов. Воздух в течение дня может прогреться и до +24 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019744-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-v-gorode-budet-i-yasno-i-dozhdlivo/