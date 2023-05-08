Погода в Шымкенте на неделю: ожидаются жара и облачность

Тучи. Иллюстративное фото: Richard Newstead / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшую неделю – с 9 по 14 мая. Соответствующий прогноз погоды в мегаполисе опубликован на портале OpenWeather.

9 мая ожидается ясная погода. Температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Максимальная температура – плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра при этом – до 3 м/с.

10 мая будет облачно. Средняя температура ожидается в районе +22 градусов. Днем температура поднимется до +29 градусов, а ночью – опустится до +15-ти. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

11 мая в Шымкенте синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем – плюс 25 градусов. В течение дня может подняться до +31 градуса, а опуститься – до +17 градусов. Скорость ветра будет равна 4,6 м/с.

12 мая будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью чуть похолодает – до +21 градуса. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

13 мая обещают облачную погоду. Температура в среднем остановится на отметке в +24 градуса. Максимальная температура – плюс 29 градусов, минимальная – 18 градусов выше нуля. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

14 мая, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура – плюс 21 градус. Воздух может прогреться в течение дня до +27 градусов, но ночью – похолодать до +15 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019743-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-ozhidayutsya-zhara-i-oblachnost/