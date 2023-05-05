"Разбомбили биолаборатории": в Казнете появились слухи о следующей пандемии из Судана

Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert / Picture Alliance / Getty Images

В Казнете распространяется информация о том, что военный конфликт в африканском Судане якобы породит новую пандемию. Почему это – фейк, объяснили представители StopFake.kz.

В Сети пересылается сообщение, в котором говорится, что в Судане в результате разгоревшегося в стране военного переворота были разрушены биолаборатории с образцами опасных патогенов. Автор сообщения утверждает, что это якобы и станет причиной следующей пандемии.

Фактчекеры (специалисты, разоблачающие фейки) напомнили, что 15 апреля в Судане действительно вспыхнул военный переворот. Столкновения произошли сразу в нескольких городах. В результате сотни человек погибли, тысячи были ранены.

Во время переворота в столице – городе Хартуме – как отмечают авторы статьи, была захвачена Национальная лаборатория общественного здравоохранения.

Фактчекеры подчеркивают: главная опасность заключается в том, что там хранятся образцы возбудителей кори и холеры, к которым специалисты не имеют доступа. Это значит, что обеспечение безопасного хранения патогенов находится под вопросом.

"Несмотря на то, что ВОЗ уже признала ситуацию "биологической опасностью", захват лаборатории в Судане вряд ли грозит всему миру пандемией. Дело в том, что эффективные вакцины против кори и холеры давно существуют.

Более того, во многих развитых странах мира вакцинация против кори обязательна для детей. Вакцина против холеры обязательной не является, однако ее можно получить, если пациент собирается в путешествие по странам, где холера является распространенной болезнью", – пояснили разоблачители фейков.

Из всего этого следует, что распространяемое сообщение не соответствует действительности:

В Судане не разрушили биолаборатории. Там захватили одну Национальную лабораторию общественного здравоохранения. Хранящиеся в ней патогены известны и хорошо изучены. Против них есть вакцины и лекарства. Нет никаких оснований полагать, что захват этой лаборатории обернется началом следующей пандемии.

Следует добавить, что сегодня, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об окончании пандемии коронавируса SARS-CoV-2 (и вызываемой им инфекции COVID-19).

Конфликт в Судане

В Судане с середины апреля ведутся бои между суданской армией и Силами быстрой поддержки (СБП) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагало.

Стороны конфликта соглашались ненадолго прекратить огонь, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей, но совсем останавливать боевые действия не собирались.

В Судане подвергалась обстрелу группа американских дипломатов. Тогда в Госдепе заявили, что пострадавших нет, но после инцидента власти США намерены усилить меры безопасности для своих сотрудников. Также в своем доме в Хартуме нападению подвергся посол ЕС, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Он серьезно не пострадал, но власти ЕС начали проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.

Позже американские военные эвакуировали дипломатов США и их семьи из Хартума. Также более 150 граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций были эвакуированы морем в саудовский порт Джидда. В основном это граждане стран Персидского залива, а также Египта, Пакистана и Канады.

Примечательно, что в ходе боевых действий из тюрьмы вышли бывшие суданские военные и политики, выдачи которых несколько лет ждал Международный уголовный суд в Гааге.

На прошлой неделе сообщалось, что стороны пытаются договориться о продлении прекращения огня, однако эти попытки не увенчались успехом. В ООН предупредили, что Судан в ближайшее время могут покинуть 800 тыс. беженцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019633-razbombili-biolaboratorii-v-kaznete-poyavilis-sluhi-o-sleduyuschey-pandemii-iz-sudana/