В Судане идут бои между враждующими силовыми структурами. Над столицей летают истребители

Судан. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

В центре столицы Судана слышна стрельба и взрывы, над городом замечена боевая авиация, судя по всему армейская. За контроль над городом и другими важными объектами страны сражаются суданская армия и военизированные Силы быстрой поддержки. Известно о том, что в результате противостояния погибли более 50 человек.

В общей сложности 56 человек были убиты и 595 получили ранения в ходе столкновений по всему Судану, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральный комитет суданских врачей рано утром в воскресенье - на следующий день после того, как вспыхнули боевые действия между суданскими военными и военизированными Силами быстрой поддержки.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрой поддержки (RSF) - вице-президенту, генералу Мохамеду Хамдану Дагало.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому правлению Силы быстрой поддержки должны быть интегрированы в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о том, в какие сроки это должно произойти, и этот спор перерос в вооруженную борьбу.

Военные действия идут и во многих жилых районах столицы, где люди вынуждены укрываться в домах.

Боевики RSF утверждают, что захватили по меньшей мере три аэропорта страны, а также ряд военных объектов и президентский дворец.

Однако главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан утверждает, что заявления Сил быстрой поддержки о том, что они контролируют президентский дворец, столичный аэропорт и штаб-квартиру вооруженных сил не соответствуют действительности. В телефонном интервью каналу Al Jazeera генерал аль-Бурхан заявил, что именно военные полностью контролируют ситуацию.

Поврежден украинский самолет

Многие дороги и мосты в Хартуме перекрыты, аэропорт также стал зоной боевых действий, полеты туда прекращены. По сообщениям украинских СМИ, в результате боевых действий загорелся находившийся в аэропорту самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Пресс-служба компании заявила в своем фейсбуке, что "установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно". "36 сотрудников, которые находятся в стране, сейчас остаются в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - сообщает SkyUp.

Компания объясняет, что самолеты SkyUp находятся в Судане по контракту с авиакомпанией Sun Air. После начала полномасштабного вторжения России в Украину гражданское авиационное сообщение с Украиной остается закрытым.

Суданские врачи сообщили агентству Reuters, что во время боев в Судане было убито 25 человек, в том числе двое в аэропорту, а еще четверо - в соседнем с ним районе. Корреспондент Washington Post Катарин Хурельд пишет в своем твиттере,что погибли по меньшей мере 30 человек, среди которых три сотрудника Продовольственной программы ООН в Дарфуре. По ее данным, около 400 человек ранены.

Известно также, что суданский солдат избил корреспондента Арабской службы Би-би-си Мохамеда Османа. Это произошло в городе Омдурмане, где живет Осман. Военные остановили машину корреспондента, когда он ехал в редакцию в Хартум, и увезли в местный армейский штаб. Там один из солдат ударил его по голове сзади.

Нада Ванни, независимая исследовательница, живущая недалеко от хартумского аэропорта, в эфире Би-би-си рассказала, что с самого утра она проснулась от звуков выстрелов - причем не только стрелкового оружия, но и артиллерии. "Это было похоже и на тяжелую артиллерию, и на выстрелы. Сначала виден дым, густой дым, и очень хорошо слышно, кажется, что это тяжелая техника", - сказала она. Выстрелы и взрывы были слышны и во время разговора с ней.

Судан. Фото: AFP via Getty Images

Призывы к сдержанности

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленному прекращению военных действий в Судане. Он написал в твиттере о своей глубокой озабоченности в связи с происходящим в этой стране, подчеркнув при этом, что все работники американского посольства в Хартуме находятся вне опасности.

"Мы призываем все силы немедленно остановить насилие и избежать дальнейшей эскалации конфликта или мобилизации войск, и продолжать переговоры с целью решения возникших проблем, - заявил Блинкен по дороге на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки в Японии.

Объединенные Арабские Эмираты также призвали все стороны конфликта в Судане "проявить сдержанность" и "снизить напряженность и выйти из кризиса посредством диалога". Посольство ОАЭ в Хартуме отмечает, что с большой озабоченностью наблюдает за тем, как разворачивается конфликт, и еще раз напоминает о необходимости мирного решения проблемы и достижении национального согласия при формировании нового правительства.

Энтони Блинкен. Фото: POOL/AFP via Getty Images

Американский посол в Хартуме Джон Годфри написал в твиттере, что проснулся от звуков стрельбы и сейчас находится в укрытии в посольстве вместе с другими дипломатами, "так же, как суданцы в Хартуме и других местах". "Срочно призываю старших военачальников прекратить боевые действия", - написал Годфри.

Российское посольство в Хартуме также выразило озабоченность эскалацией насилия и призвало к прекращению огня, сообщают российские информагентства.

Что происходит в Судане и почему начались столкновения

Военные захватили власть в Судане в 2021 году и продолжают ее удерживать до сих пор. Они заявляют о стремлении в конечном итоге передать власть гражданскому правительству, но камнем преткновения стали сроки интеграции Сил быстрой поддержки в вооруженные силы. Силы быстрой поддержки считают, что это следует отложить на 10 лет, в армии настаивают на сроке в два года.

Генерал Бурхан выразил готовность к переговорам со своим номинальным заместителем, генералом Дагало, чтобы разрешить этот спор.

К этому также призывали западные страны и региональные лидеры.

До переворота 2021 года военные и гражданские лидеры больше двух лет правили страной совместно. Это переходное правительство пришло к власти после низложения авторитарного президента Омара Башира.

Башир удерживал власть в стране около 30 лет, хотя название его должности за это время иногда менялось.

В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест (Владимир Путин недавно стал вторым). В конечном итоге МУС выдал даже два ордера на арест Башира: в 2009 году - по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в 2010 - по обвинению в геноциде.

Эти обвинения касались расправ над местным неарабским населением в Дарфуре на западе Судана. Эти действия совершали созданные Баширом формирования "Джанджавид". В 2013 году бойцы "Джанджавид" составили костяк Сил быстрой поддержки.

Башир после свержения был арестован, и новые власти выражали готовность выдать его МУС, но до сих пор этого не сделали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016933-v-sudane-idut-boi-mezhdu-vrazhduyuschimi-silovymi-strukturami-nad-stolitsey-letayut-istrebiteli/