Лабораторию с образцами опасных заболеваний захватили боевики в Судане

Черный дым над аэропортом Хартума в Судане. Фото: AFP via Getty Images

В Судане боевики захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, таких как полиомиелит, холера и корь, передает РИА Новости.

Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид сообщил, что лаборатория с образцами опасных заболеваний была захвачена одной из сторон конфликта.

"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения", – сказал он.

Директор лаборатории отметил, что боевики превратили лабораторию в военную базу.

"Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, у нас в лаборатории есть образцы кори, и у нас в лаборатории есть образцы холеры", – подчеркнул Нима Саид Абид.

Напомним, в Судане с середины апреля идут бои между Силами быстрой поддержки (СБП) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагало и суданской армией.

Позже стороны суданского конфликта согласились ненадолго прекратить огонь, чтобы эвакуировать раненых и мирных жителей, но совсем останавливать боевые действия они не собирались.

Между тем в Судане группа американских дипломатов подверглась обстрелу. В Госдепартаменте заявили, что пострадавших нет, но после инцидента власти США намерены усилить меры безопасности для своего персонала. Также в своем доме в Хартуме нападению подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Он серьезно не пострадал, но власти ЕС начали проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов.

На прошлой неделе американские военные эвакуировали дипломатов США и их семьи из Хартума. Также более 150 граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций были эвакуированы морем в саудовский порт Джидда. В основном это граждане стран Персидского залива, а также Египта, Пакистана и Канады.

А вчера официальный представитель МИД Казахстана заявил, что в Судане находились три казахстанки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018231-laboratoriyu-s-obraztsami-opasnyh-zabolevaniy-zahvatili-boeviki-v-sudane/