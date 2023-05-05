Дожди в эти выходные пообещали казахстанцам синоптики

Дождь. Иллюстративное фото: kulkann / Getty Images

Синоптики на официальном сайте РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз на предстоящие выходные - казахстанцев предупредили об осадках и усилении ветра.

На большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Согласно прогнозу, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, а на востоке и в горных районах юго-востока ночью - осадки (дождь, снег), днем - дождь.

Прогнозируется, что повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду.

При этом, согласно прогнозу, продолжится процесс повышения температуры воздуха. В то же время в ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки до 1-7 градусов.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.

Отметим, что на юге Казахстана наблюдается усиление ветра: в Туркестанской области накануне разбушевался ураган - в эпицентре оказался город Кентау. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши некоторых зданий. Из-за разрушительной стихии в районе разрушений ограничили передвижение жителей.

Сегодня из-за непогоды школьников Шымкента оставили на дистанционном обучении. В городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Также синоптики прогнозировали, что тепло вернется в Алматы в ближайшие дни - на этой неделе в городе наблюдается снижение температуры после жарких дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019522-dozhdi-v-eti-vyhodnye-poobeschali-kazahstantsam-sinoptiki/