Сильный ветер и потепление пообещали в пятницу в крупнейших городах Казахстана

Ветер. Иллюстративное фото: wenyi liu/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 5 мая, в Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы день пройдет без осадков, возможна переменная облачность. В городе немного потеплеет - столбики термометров покажут +12…+14 градусов днем. Также в южной столице немного усилится ветер - до 2-7 м/с.

В Астане сегодня осадков не ожидается, синоптики тоже пообещали переменную облачность. В столице заметно потеплеет - температура воздуха днем поднимется до +20...+22 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно и без осадков. Днем в мегаполисе температура воздуха будет находиться на уровне +21…+23 градусов. Метеорологи предупредили жителей города о сильном ветре. Его скорость будет находиться на уровне 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с, а временами - и до 25 м/с.

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали скорое потепление в Алматы - в ближайшие дни дневная температура должна подняться до 20 градусов тепла.

Напомним, что в Шымкенте из-за сильного ветра было принято решение о переводе занятий школьников 1-8 классов на дистанционный формат. Сильный ветер в городе наблюдается уже не первый день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019473-silnyy-veter-i-poteplenie-poobeschali-v-pyatnitsu-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/