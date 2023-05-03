Из каких стран возвращаются кандасы в Казахстан

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала текущего года статус кандаса в Казахстане получили более 6,1 тыс. этнических казахов, передает официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, по состоянию на 1 мая в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 6 144 этнических казаха. Всего с 1991 года в страну вернулись 1,1 млн этнических казахов.

Сообщается, что более половины кандасов (53,9%) являются выходцами из Узбекистана, 19,1% – из Китая, 12,1% – из России, 5,6% – из Туркменистана, 5,7% – из Монголии и 1% – из других стран.

В Минтруда также отметили, что прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,2%), Мангистауской (13,8%), Туркестанской (6,4%), и Жамбылской (5,1%) областях, а также в Астане (11%), Алматы (8,8%) и Шымкенте (7,1%).

"По состоянию на 1 мая текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 68,8%, 22,9% человек моложе трудоспособного и 8,3% – пенсионеры", – добавили в ведомстве.

Кроме того, из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования имеют:

высшее образование – 18%;

среднее специальное образование – 38,6%;

общее среднее образование – 37,4%;

не имеют образования – 5,9%.

Напомним, в декабре 2022 года глава Минтруда Тамара Дуйсенова сообщила о пересмотре механизма приема кандасов.

Также в Минтруда рассказывали о специальных визах "Ата жолы", которыми смогут воспользоваться кандасы.

В январе текущего года приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год была увеличена более чем на полтысячи человек.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас – это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения". До введения данного определения их называли оралманами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019144-iz-kakih-stran-vozvraschayutsya-kandasy-v-kazahstan/