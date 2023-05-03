Засуха ожидается в одном регионе Казахстана в мае

Засуха. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики внесли уточнения по прогнозу засухи в стране в текущем месяце, об этом говорится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в мае в основных зерносеющих регионах увлажнение ожидается около нормы.

Как отметили специалисты, оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Алматинской области в Талгарском районе.

"В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры", – предупредили в госметеослужбе.

Специалисты отмечают, что на остальной территории республики увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

Ранее синоптики сообщали, что на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития.

Между тем в недавнем прогнозе говорилось, что осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части страны, около нормы – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана. Однако синоптики отмечали, что благодаря весеннему промачиванию почвы и имеющимся влагозапасам засухи в мае не ожидается.

Отметим, что в прошлом году сильная засуха прогнозировалась в Кармакшинском районе Кызылординской области, а также в Мангистауском районе Мангистауской области. Умеренная засуха ожидалась в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019105-zasuha-ozhidaetsya-v-odnom-regione-kazahstana-v-mae/