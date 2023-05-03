Теплую погоду и сильный ветер пообещали в крупнейших городах Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: Kathleen Lally / EyeEm / Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 3 мая, в Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в среду осадков не ожидается, немного похолодает - днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Ветра практически не будет - его скорость составит 0-5 м/с.

В Астане день также пройдет без осадков. Дневная температура будет находиться на уровне +12…+14 градусов. Скорость ветра в столице сегодня составит 3-8 м/с, пообещали синоптики.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода. В городе тепло - температура воздуха днем будет достигать +24…+26 градусов. Жителей города предупредили об усилении ветра - его скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с, при этом днем может увеличиться до 15-20 м/с, а местами порывы будут достигать 23 м/с.

Отметим, что синоптики накануне опубликовали прогноз на ближайшие дни по всему Казахстану. Специалисты прогнозируют, что в некоторых регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны – тут ожидается погода без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки.

В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, как сообщается, пройдут осадки.

А на сегодняшний день в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение - синоптики пообещали грозы, пыльные бури и заморозки в ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019086-tepluyu-pogodu-i-silnyy-veter-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/