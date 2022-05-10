Сильную засуху прогнозируют в двух регионах Казахстана

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Специалисты "Казгидромета" сделали уточнение к прогнозу засухи на май 2022 года. По скорректированным данным синоптиков, на большей части страны в течение текущего месяца условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП.

Умеренная засуха ожидается:

в окрестностях Степногорска, Акмолинская область;

в районе Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область;

в Аральском районе, Кызылординская область;

в Айтекебийском и Хромтауском районах, Актюбинская область.

Сильная засуха прогнозируется:

в Кармакшинском районе, Кызылординская область;

в Мангистауском районе, Мангистауская область.

Фото: РГП "Казгидромет"

Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:

в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области и в Сузакском районе Туркестанской области;

в Северо-Казахстанской области, в районах им. Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;

в Актюбинской области - в Иргизском и Уилском районах;

в Алматинской области - в Енбекшиказахском и Илийском районах;

в Восточно-Казахстанской области - в Шемонаихинском и Уржарском районах.

По ранним прогнозам синоптиков, в мае 2022 года засуха ожидалась в четырех регионах Казахстана: в Айтекебийском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Жангильдинском районе Костанайской области, в Казалинском районе Кызылординской области и в Мангистауском районе Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968631-silnuyu-zasuhu-prognoziruyut-v-dvuh-regionah-kazahstana/