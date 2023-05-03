48 детей воспитывают супруги из Костанайской области (видео)

Рустам Шукуров с детьми. Кадр из видео: Телеканал "Хабар 24"

Супружеская пара из Костанайской области воспитывают 48 детей. В их семье – трое биологических и 45 приемных сыновей и дочерей, передает "Хабар 24".

В первый раз Рустам Шукуров и Гули Мансурова посетили детский дом в 1998 году после того, как потеряли первенца, а врачи сказали, что они не смогут иметь детей.

Тогда они хотели усыновить одного или двух детей, но в итоге вышли из детского дома с семью ребятами. Супруги сначала переживали, что у них ничего не получится, но они справились.

"После этого мы меньше чем 5-7 (детей - прим. ред.) не брали. Были даже случаи, что 11 за раз взяли", – рассказал Рустам Шукуров.

Как отмечают корреспонденты телеканала, семья живет в собственном двухэтажном доме. У них есть ферма и домашний скот.

Гули сама из многодетной семьи. Она – старшая, поэтому помогала взрослым и воспитывала младших. Такие же ценности она прививает своим детям.

Самому младшему ребенку в их многодетной семье – три года, старшему – 23. В семье воспитываются 32 школьника, а восемь ребят уже являются студентами. Помощи от государства супруги не просят, получают только пособия.

Кроме того, в этом году еще несколько старших детей поступят в вузы. И вполне возможно, что семья вновь увеличится.

Напомним, спасатель из Караганды Николай Соболевский стал отцом для шести девочек из детского дома.

А в Актюбинской области супруги усыновили 18 детей. Умирхан Жетесов и Амангуль Ешпанова занимаются музыкой, любовь к творчеству они также прививают своим дочерям и сыновьям.

Также ранее мы писали, что в Казахстане за прием в семью детей-сирот или оставшихся без попечения положена определенная помощь от государства. Согласно постановлению правительства РК, сумма выплаты составляет 75 МРП, или 258 750 тенге, на 2023 год. Она назначается за каждого усыновленного ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019096-48-detey-vospityvayut-suprugi-iz-kostanayskoy-oblasti-video/