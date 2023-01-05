Семья музыкантов из Актюбинской области усыновила 18 детей (видео)

Семейный ансамбль. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Актюбинской области супруги усыновили 18 детей. Умирхан Жетесов и Амангуль Ешпанова занимаются музыкой, любовь к творчеству они также прививают своим дочерям и сыновьям. А недавно семейный ансамбль выступил в Туркестанской области, передает телеканал "Хабар 24".

Первого ребенка на воспитание супружеская пара взяла в 2009 году. И с каждым годом их семья все разрасталась, а сегодня она является одной из самых больших в Актюбинской области.

"Я сам вырос без родителей. Остался без мамы, когда мне было всего шесть лет. Поэтому я трепетно отношусь к таким детям. Своим дочерям и сыновьям стараюсь дать хорошее воспитание, слежу, чтобы старшие присматривали за младшими и помогали друг другу", – рассказал Умирхан Жетесов.

Супруги занимаются музыкой, и каждого ребенка научили играть на различных инструментах. И теперь у них есть собственный ансамбль, который гастролирует по стране. Кроме того, дети также участвуют в различных музыкальных конкурсах.

"Я играю на домбре. Могу исполнить кюй или жыр. Начал осваивать инструмент два года назад, и теперь у меня все получается хорошо. В будущем мечтаю стать известным жыршы и участвовать в крупных конкурсах", – рассказал Темирхан Жетесов.

Амангуль считает, что детский дом не сможет заменить семью. Она, как и ее муж, рано осталась сиротой и не понаслышке знает о ценности родительского воспитания.

"Всего у нас 21 ребенок, 18 из которых приемные. Все наши дети очень хорошие. Мы стараемся дать им достойное воспитание, сделать из них настоящих артистов", – поделилась Амангуль Ешпанова.

Старших сыновей и дочерей супружеская пара уже успела женить и выдать замуж. А самому младшему ребенку семьи всего 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004186-semya-muzykantov-iz-aktyubinskoy-oblasti-usynovila-18-detey-video/