Побег, преследование и свобода: как казахстанцы сбежали из рабства в Таиланде, рассказали в МИД

Побег. Иллюстративное фото: nito100/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге предупредил казахстанцев о риске торговли людьми в так называемом "золотом треугольнике", передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что в последнее время участились случаи трудового рабства наших граждан в "золотом треугольнике" – между Таиландом и Мьянмой.

"В середине апреля нашему консулу в Бангкок позвонил один наш гражданин, и сообщил, что он и еще четверо ребят находятся в трудовом рабстве на территории Мьянмы. Мы начали выяснять расположение, и, оказалось, что их удерживает китайская компания. За каждого гражданина Казахстана они просили 6 млн тенге, и только после этого они были готовы отпустить", – заявил он.

Эта сумма, по его словам, якобы понесенных ими расходов – авиабилеты, проживание, перелет, переезд, визы и оформление других документы.

"Наш консул имеет опыт, он их проинструктировал, что им делать, и эти парни решили бежать оттуда. Но попросили помощи на тайской стороне, чтобы наши дипломаты уже их ожидали. К сожалению, эти ребята не уведомили нашего консула о том, что именно в этот день они совершают побег. Только лишь за полчаса до побега сообщили ему. От Бангкока до этой границы ехать на автомобиле около 7-8 часов, естественно, консул не успел их встретить", – пояснил он.

Далее он рассказал подробно, как развивались события.

"Их преследовали сотрудники этой компании, четверо успели уплыть, один не смог переплыть. Представители компании поймали его и забрали обратно. Четверо из них переплыли реку, за ними последовали представители компании, которые пересекли границу, переплыли и погнались за ними с территории Таиланда. Наши граждане тут же позвонили консулу и сказали, что им нужна помощь. Наш консул сразу же связался с пограничниками и полицией, которые встретили наших ребят", – отметил Айбек Смадияров.

Сейчас, по его словам, все четверо находятся в Бангкоке в целости и сохранности. Ожидается их возвращение в Казахстан в ближайшие 3-4 дня.

"Они, конечно же, нарушили закон, и за это их привлекли к судебному преследованию и депортации за нарушение иммиграционного законодательства Таиланда. Но при вмешательстве посольства их освободили от уплаты штрафа", - резюмировал спикер.

Отметим, совсем недавно произошла похожая ситуация – двое казахстанцев попали в трудовое рабство в так называемом "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии. Эту информацию подтвердили в МИД РК.

Сообщалось, что оба уехали на заработки в Дубай и пропали без вести. На связь не выходили с конца декабря. Однако им удалось спастись.

Смадияров отметил, что это не первый подобный случай. До этого еще одна гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. Но власти помогли ей вернуться на родину.

Позже в МИД рассказали как казахстанцев заманивают в трудовое рабство в Азии. Отмечалось, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019062-pobeg-presledovanie-i-svoboda-kak-kazahstantsy-sbezhali-iz-rabstva-v-tailande-rasskazali-v-mid/