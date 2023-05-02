Дожди, град и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со 2 по 4 мая в некоторых регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. На западе и востоке страны синоптики обещают осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, обширный Северный антициклон определит погоду северных, центральных и южных регионов страны – тут ожидается погода без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки.

В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, как сообщается, ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки.

"На западе – в виде дождя, временами (в виде – прим. ред.) сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.

В целом по стране синоптики обещают усиление ветра, туман. А в южных регионах – пыльные бури.

Согласно консультативному прогнозу погоды по Казахстану на май, характерным для этого месяца является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

В первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца – в северных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018963-dozhdi-grad-i-sneg-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/