Грозы, заморозки и жара до 33 градусов: какой будет погода в мае в Казахстане

Сирень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики озвучили прогноз погоды на май в Казахстане – в этом месяце холода вернутся после продолжительно теплой погоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в мае заканчивается весенний период и начинается переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

По данным метеорологов, в первой половине мая заморозки обычно прекращаются в южных и западных регионах Казахстана, а к концу месяца заканчиваются и в северных. Но в отдельные годы на западе и юго-востоке республики они могут наблюдаться до конца месяца, а в северной половине страны – даже и в июне.

Между тем средняя месячная температура воздуха продолжает повышаться от апреля к маю, но уже не столь интенсивно как в апреле. Количество осадков по многолетним данным от апреля к маю в северной половине Казахстана и в горных районах юга и юго-востока увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока – 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.

В течение мая на территории страны при смене циклонов и антициклонов будут наблюдаться как продолжительные жаркие дни, так и дождливые и прохладные дни. С прохождением атмосферных фронтов, связанных с южными и западными циклонами, будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с продолжительными дождями, грозами и порывистым ветром, на юге и западе Казахстана - с градом и пыльными бурями.

По данным пресс-службы "Казгидромет", с 1 по 5 мая на западе, в южной половине республики прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке Казахстана в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

Синоптики предупреждают, что в начале мая северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов.

Однако уже с 5 мая с выходом южного циклона температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от минус 1-10 градусов до плюс 5-12 градусов, днем от плюс 5-13 градусов до плюс 22-30 градусов.

На юге страны с 1 по 10 мая ожидается колебание температуры воздуха ночью от плюс 8-15 градусов до плюс 12-20 градусов, днем от плюс 27-33 градусов до плюс 20-25 градусов; на западе РК – ночью от плюс 15-22 градусов до плюс 8-13 градусов, днем от плюс 25-33 градусов до плюс 17-22 градусов.

На юго-востоке Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от плюс 8-15 градусов до 0 - плюс 5 градусов, днем от плюс 15-25 градусов до плюс 7-15 градусов, в конце декады температурный фон вновь повысится ночью до плюс 5-10 градусов, днем до плюс 20-28 градусов.

Согласно прогнозу на май, с 10 по 31 мая на западе, в центре, в южной половине Казахстана, с 20 мая - на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода – ночью воздух прогреется до плюс 15-20 градусов, днем до плюс 25-33 градусов.

При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах страны столбики термометров могут опускаться ночью до 0 до плюс 5 градусов, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днем до плюс 8-15 градусов в южных регионах и на западе республики ожидается спад жары, температуры воздуха понизится ночью до плюс 2-10 градусов, днем до плюс 15-22 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018833-grozy-zamorozki-i-zhara-do-33-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-mae-v-kazahstane/