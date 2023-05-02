Заморозки ожидаются в двух крупнейших городах Казахстана

Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

2 мая в Алматы, Астане и Шымкенте будет солнечная погода. Однако ночью в двух из трех мегаполисов синоптики обещают заморозки. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы во вторник осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Ночью же возможно похолодание до +2…+4, а на поверхности почвы могут быть заморозки до 1 градуса. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Астане день также пройдет без осадков. Дневная температура будет находиться на уровне +13…+15 градусов, а ночью ожидаются заморозки до 3-5 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня прогнозируется солнечная и безоблачная погода. Температура воздуха днем будет достигать +24…+26 градусов, а ночью опустится до +10…+12 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с, при этом днем может увеличиться до 15-20 м/с, а отдельные порывы – до 23 м/с.

Также напомним, что в большинстве регионов страны было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптики озвучили прогноз погоды на май в Казахстане.

Как отметили специалисты, характерными для мая являются неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, а также возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018920-zamorozki-ozhidayutsya-v-dvuh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/