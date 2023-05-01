Погода в Шымкенте на неделю

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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 мая в Шымкенте будет чистое небо. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 28 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 8,7 м/с.

2 мая ожидается чистое небо. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 12,2 м/с.

3 мая будет чистое небо. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 11,2 м/с.

4 мая в Шымкенте синоптики обещают чистое небо. Температура в среднем – плюс 13 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 12,1 м/с.

5 мая будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

6 мая обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,4 м/с.

7 мая, по прогнозам синоптиков, будет рассеянные облака. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018845-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu/