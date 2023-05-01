Погода в Алматы на неделю

Вид на Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 мая в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

2 мая ожидается облачно. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 4,0 м/с.

3 мая будет чистое небо. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

4 мая в Алматы синоптики обещают облачно. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

5 мая будет чистое небо. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

6 мая обещает быть чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

7 мая, по прогнозам синоптиков, будет чистое небо. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018844-pogoda-v-almaty-na-nedelyu/