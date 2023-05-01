Погода в Астане на неделю

Вид на Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 мая в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 10 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

2 мая ожидается чистое небо. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, а минимальная – плюс 2 градусов. Скорость ветра составит до 5,6 м/с.

3 мая будет чистое небо. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

4 мая в Астане синоптики обещают чистое небо. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 16 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

5 мая будет чистое небо. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

6 мая обещает быть чистое небо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

7 мая, по прогнозам синоптиков, будет чистое небо. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018843-pogoda-v-astane-na-nedelyu/