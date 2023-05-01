Дожди, грозы и сильный ветер: какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики на официальном сайте РГП "Казгидромет" рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 1 мая, в крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте.

Согласно прогнозам, в Алматы сегодня днем термометры покажут +19...+21 градус. В мегаполисе ожидается гроза и дождь. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду, однако при грозе возможны порывы до 15 м/с.

В Астане сегодня днем температура воздуха прогреется до 12-14 градусов со знаком "плюс". Скорость ветра составит 5-10 м/с, кроме того осадков в столице не ожидается.

В Шымкенте ожидается переменная облачность - днем столбики термометров поднимутся до +29...+31 градуса. Сегодня в городе прогнозируют сильный ветер до 15-20 м/с, однако временами порывы будут достигать 23 м/с.

Отметим, что ранее синоптики дали прогноз погоды на май - в этом месяце, как пообещали специалисты, холода вернутся после продолжительно теплой погоды.

Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.

В течение мая на территории страны при смене циклонов и антициклонов будут наблюдаться как продолжительные жаркие дни, так и дождливые и прохладные дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018852-dozhdi-grozy-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/