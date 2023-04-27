Токаев отметил благодарностью блогера "Алга Петербург" Ивана Червинского

Иван Червинский. Кадр из видео: YouTube/ALGA PETERBURG

Ивана Червинского, автора известного по блогу "Алга Петербург", отметили благодарностью президента РК на сессии АНК, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев на сегодняшней XXXII сессии Ассамблеи народов Казахстана отметил благодарностью известного блогера Ивана Червинского.

"Благодарностью президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата", – говорится в сообщении.

В своем Instagram-профиле и на канале в YouTube "Алга Петербург" Червинский рассказывает о достижениях казахстанцев по всему миру, а также об интересных фактах про нашу страну.

К примеру, недавно блогер рассказал о том, что дуэт домбристов из Казахстана выиграл Гран-при на музыкальном конкурсе в Италии. До этого поведал своей аудитории об успехах казахстанских школьников на всемирном чемпионате по робототехнике в Хьюстоне.

При этом на Instagram-аккаунт Ивана подписано около 121 тысячи человек, в YouTube – 214 тысяч подписчиков.

К слову, Иван Червинский родом из России.

И как мы писали ранее, интерес к Казахстану у него и его напарника – тоже блогера – Александра Карельского появился после знакомства с творчеством Димаша Кудайбергена.

"Казахстан нам очень нравится, нас очень интересует Казахстан, это наша вторая родина. Нам оказан такой теплый и душевный прием. Будем вспоминать месяц, проведенный в Алматы, как один из самых теплых и интересных периодов в жизни. Мы - петербуржцы, которые любят Казахстан, Алматы, Димаша Кудайбергена и его творчество", – говорили Иван и Александр в 2021 году.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на XXXII сессии Ассамблеи народов Казахстана.

В частности, глава государства высказался о ценности паспорта РК, заявив, что обладать нашим паспортом – значит быть гражданином уважаемой на международной арене страны. А также отметил, что за рубежом казахстанцев часто называют казахами вне зависимости от национальной принадлежности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018486-tokaev-otmetil-blagodarnostyu-blogera-alga-peterburg-ivana-chervinskogo/