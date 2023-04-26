Похолодание, дожди и грозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Похолодание и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня - с 27 по 29 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали в метеослужбе, в середине недели с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, а затем, по мере смещения в восточном направлении, в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, а в западных и южных регионах - пыльные бури.

Однако, по прогнозам синоптиков, в западных областях в середине недели ожидается потепление до 23-33 градусов выше нуля, на юге Казахстана прогнозируют жару до 27-35 градусов, а в восточных регионах ожидается до плюс 23-30 градусов.

На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля ночью похолодает до плюс 2-10 градусов, а днем - до 10-18 градусов тепла.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

не подходите близко к электропроводке, антеннам;

закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;

прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев;

не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице:

помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться;

снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги);

не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям;

не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018299-poholodanie-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/