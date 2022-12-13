Сошедший лед снес ограждение реки Есентай в Алматы (видео)

Кадр из видео с места инцидента: instagram.com/kris.p.original

В Алматы сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай. В акимате города прокомментировали ситуацию, сообщив, что принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с сошедшим льдом опубликовали Instagram-паблики Krispi_almaty и Kris.p.original. На видео можно увидеть куски льда на набережной реки Есентай, а также снесенное ограждение.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что из-за перепадов температуры воздуха зафиксирован шугоход (движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги) – прим. ред.) по реке Есентай, который снес ограждение.

"Сотрудниками Управления экологии и окружающей среды, ДЧС Алматы, "Казселезащиты" и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории", – рассказали в ведомстве.

В ДЧС города уточнили, что 13 декабря по реке Есентай, выше проспекта Аль-Фараби, образовался шугоход, в результате которого, потоком повреждено ограждение и перила пешеходного моста.

В Департаменте по ЧС города Алматы добавили, что шугоход обычно образуется перед ледоставом, а также зимой на незамерзающих порожистых участках рек. В горных реках шугоход может быть весь зимний период и состоит из скоплений отдельных, не смерзшихся между собой кристаллов льда крупчато-шарообразной формы или в виде комьев. Значительные скопления шуги в реках подо льдом могут образовывать зажоры, что приводит к подъему уровня воды, иногда значительному.

В акимате подчеркнули, что в настоящее время вода проходит беспрепятственно по руслу реки, опасности нет.

Расчистка набережной реки Есентай. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, сегодня снежная лавина перекрыла дорогу в Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001442-soshedshiy-led-snes-ograzhdenie-reki-esentay-v-almaty-video/