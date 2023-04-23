Какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столице Казахстана сегодня, 23 апреля, синоптики прогнозируют осадки. В Алматы и Шымкенте их не ожидается. Актуальный прогноз погоды опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируют осадки, температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. Утром и днем порывы ветра – 15-20 м/с.

В Алматы – облачно. Температура днем повысится до плюс 20-22 градусов. При этом сильный ветер сегодня жителей мегаполиса не побеспокоит, его скорость прогнозируется в районе 2-7 м/с.

Облачную погоду сегодня также прогнозируют в Шымкенте. Температура днем составит +28...+30 градусов, а скорость ветра – 5-10 м/с.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана 23 апреля. Так, в столице, а также в Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидается сегодня сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017854-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-almaty-astane-i-shymkente/