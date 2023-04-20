Драка спецтехники случилась у ЖК, подлежащего сносу в Астане (видео)

Экскаватор. Иллюстративное фото: Clifford Hritz / EyeEm / Getty Images

На левобережье Астаны снесут сразу два жилых комплекса. Один из них сегодня уже пытались разрушить по решению суда, но все обернулось настоящей баталией на спецтехнике, передает сайт телеканала КТК.

Двенадцатиэтажный комплекс комфорт-класса "Dublin", о котором идет речь, должен был расположиться на левом берегу столицы. Будущим жильцам обещали трехметровые потолки, витражные окна и бесшумные скоростные лифты. Расположенные поблизости школу, детсад и экопарк, где все будет максимально приближено к естественным природным условиям.

Однако теперь все это под большим вопросом.

Здесь уже вбиты сваи и даже возведен первый этаж. И вот сегодня у стройки появился экскаватор, который начал сносить забор. Технике, как сообщает телеканал, воспрепятствовали строители. В итоге все закончилось столкновением, во время которого опрокинулся многотонный погрузчик.

Принадлежал он стройкомпании, а вот экскаватор отправили для сноса здания, чтобы исполнить решение суда, который признал строительство ЖК незаконным.

Действие разворачивалось на глазах дольщиков жилого комплекса – сюда они пришли для того, чтобы разузнать о судьбе вложенных в строительство денег.

"Как вообще такое могло произойти? Поскольку строят его практически, грубо говоря, полгода-год. Из версий слышал о том, что это газовая труба или теплосети будут проходить", – говорит Алексей Жапарбаев.

Телеканал сообщает, что представители стройкомпании с людьми так и не поговорили – несмотря на то, что некоторые из них уже оплатили 100% стоимости квартир.

"9 миллионов. Если нам даже эти деньги вернуть, мы за эти деньги ничего не купим по факту сейчас. Тем более цены на жилье растут с каждым днем", – возмущается Галымжан Камзабеков.

"Почему акимат не решает этот вопрос заранее? Почему в прошлом году все молчали? Мы обращаемся в акимат. Достройте этот жилой комплекс!" – обратилась к администрации города Айгерим Иманбаева.

В акимате в свою очередь уверяют: у строительной компании не было никакого юридического права что-либо здесь строить.

"Без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, без сопровождения авторско-технического надзора, без уведомления о начале строительно-монтажных работ", – заявил главный специалист инспекции управления контроля качества городской среды города Астаны Ернур Баймусаев.

Своими силами снести ЖК застройщик отказался и, как предполагают трудившиеся над телесюжетом журналисты, еще надеется подать апелляцию.

Тем временем в самой компании ситуацию пока не разъясняют.

"Если все-таки демонтаж будет стоять четко-ясно, акимат должен будет предусмотреть возможность либо возврата денег, либо предоставления альтернативного жилья в той же площади, в том же районе этим людям", – говорит депутат мажилиса Бахытжан Базарбек.

В столичном департаменте юстиции сегодня заявили, что в законную силу решение суда еще официально не вступило, однако судебный акт для исполнения демонтажа им все же направили, и они обязаны были среагировать.

"В ходе исполнения исполнительного документа со стороны водителя воспрепятствование. По данному факту органами полиции уже приняты меры. Его забрали в управление полиции", – сообщил замглавы департамента юстиции Астаны Азамат Мерзибеков.

Однако, как напомнили в ведомстве, этот ЖК не единственный подлежащий сносу. У того же застройщика есть еще один комплекс, где также не все в порядке с документами.

Источник: КТК

Ранее суд постановил снести другой строящийся в столице ЖК – "Washington", который расположен на улице Алихана Бокейхана, 13 (район Есиль).

"Иск мотивирован тем, что со стороны застройщика не исполнены требования предписания, ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за производство СМР (строительно-монтажных работ – прим. ред.) без соответствующих разрешений и правоустанавливающих документов на застраиваемые земельные участки", – сообщили сегодня в пресс-службе столичных судов.

Суд установил, что работы на объекте ведутся без надлежащего уведомления о начале СМР в уполномоченном органе, также отсутствует соответствующее право на земельный участок.

"Доводы ответчика о наличии заключенных договоров по авторскому и техническому надзору в период и после проведения проверки судом отклонены, поскольку остальные нарушения законодательства остались неисполненными, оплата наложенных административных штрафов не освобождает лицо от предусмотренной законом обязанности устранения нарушений", – проинформировали в суде.

Установлено, что застройщик не достиг соглашения о выкупе, в том числе с третьим лицом по делу – собственником участка. Последняя подавала жалобу на действия ответчика в уполномоченный орган.

При этом строительно-монтажные работы, как отметили в суде, ведутся на спорном участке, что свидетельствует о нарушении законных прав и интересов указанного лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017635-draka-spetstehniki-proizoshla-u-zhk-kotoryy-dolzhny-byli-snesti-v-astane-video/