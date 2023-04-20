Почему ЖК Washington было решено снести, объяснили в суде Астаны

Строительство здания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Одного из застройщиков обязали снести строящийся жилой комплекс в районе Есиль в Астане. Подробнее о сложившейся ситуации рассказывается на официальном сайте судов столицы.

Вчера мы писали, что ТОО "Строй Премиум Класс" обязали приостановить все строительно-монтажные работы по объекту МЖК Washington (МЖК – малоэтажный жилой комплекс), который расположен на улице Алихана Бокейхана, 13, в районе Есиль в Астане.

Также стало известно, что компанию обязали произвести демонтаж возведенных строений по данному объекту.

28 октября 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда Астаны удовлетворен иск Управления контроля и качества городской среды к ТОО "Строй Премиум Класс" о понуждении в приостановлении строительно-монтажных работ (СМР) и демонтаже строений, говорится в сообщении на сайте столичных судов.

Согласно материалам дела, в отношении ТОО провели внеплановую проверку. По ее результатам, как сообщается, уполномоченный орган выдал предписание.

"Иск мотивирован тем, что со стороны застройщика не исполнены требования предписания, ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за производство СМР без соответствующих разрешений и правоустанавливающих документов на застраиваемые земельные участки", – говорится в сообщении.

В суде, как сообщается, установили, что на объекте ведутся работы без зарегистрированного уведомления о начале СМР в уполномоченном органе в нарушение пункта 12 статьи 68 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", также отсутствует соответствующее право на земельный участок.

"Доводы ответчика о наличии заключенных договоров по авторскому и техническому надзору в период и после проведения проверки судом отклонены, поскольку остальные нарушения законодательства остались неисполненными, оплата наложенных административных штрафов не освобождает лицо от предусмотренной законом обязанности устранения нарушений", – говорится на сайте столичных судов.

Установлено, что застройщик не достиг соглашения о выкупе, в том числе с третьим лицом по делу – собственником участка А. Последней подавалась жалоба на действия ответчика в уполномоченный орган, говорится в публикации.

При этом строительно-монтажные работы, согласно сообщению, ведутся на спорном участке, что свидетельствует о нарушении законных прав и интересов указанного лица.

Отмечается, что ответчик не согласился с судебным актом и обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

"Постановлением коллегии по гражданским делам суда Астаны от 21 декабря 2022 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения", – гласит сообщение.

Согласно пункту 12 статьи 68 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", до начала производства СМР заказчик обязан уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ в порядке, установленном законом РК "О разрешениях и уведомлениях".

Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" опубликован на сайте ИПС "Адилет".

Строительно-монтажные работы – работы, выполняемые при возведении зданий и сооружений, а также при монтаже технологических систем и оборудования, говорится на сайте "Академик".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017623-pochemu-zhk-washington-bylo-resheno-snesti-obyasnili-v-sude-astany/