Рейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Из-за сложных погодных условий в Казахстане 15 апреля произошла задержка рейсов. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

По состоянию на 14.00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:

Air Astana

КС 852 Астана – Алматы;

КС336 Костанай – Астана;

КС 851D Алматы – Астана.

SCAT

DV 766 Атырау – Астана;

DV 755 Астана – Тараз;

DV 713 Алматы – Астана;

DV 714 Астана – Алматы;

DV 784 Усть-Каменогорск – Астана.

Fly Arystan

КС 7375 Астана – Актау;

КС 7342 Костанай - Астана;

КС 7376 Актау – Астана;

КС 7123 Алматы – Караганда;

КС 7316 Кызылорда – Астана;

КС 7152 Семей – Алматы.

Pegasus Airlines

РС 229 Астана – Стамбул.

"Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета", - посоветовали в КГА.

Напомним, синоптики предупредили жителей ряда регионов Казахстана об ухудшении погодных условий 15 апреля.

Так, гололед, снег, метель и сильный ветер ожидались в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Абайской, Атырауской, Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской областях и Астане.

Столицу сегодня замело снегом. В МЧС рассказали, что на линию "112" 14 апреля с 14.00 поступило более 3000 звонков различного характера. Подразделения ДЧС Астаны выезжали свыше 10 раз на места, где из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016901-reysy-zaderzhivayutsya-v-kazahstane-iz-za-nepogody/