Рейсы задерживаются в Казахстане из-за непогоды
Опубликовано:
Из-за сложных погодных условий в Казахстане 15 апреля произошла задержка рейсов. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.
По состоянию на 14.00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:
Air Astana
- КС 852 Астана – Алматы;
- КС336 Костанай – Астана;
- КС 851D Алматы – Астана.
SCAT
- DV 766 Атырау – Астана;
- DV 755 Астана – Тараз;
- DV 713 Алматы – Астана;
- DV 714 Астана – Алматы;
- DV 784 Усть-Каменогорск – Астана.
Fly Arystan
- КС 7375 Астана – Актау;
- КС 7342 Костанай - Астана;
- КС 7376 Актау – Астана;
- КС 7123 Алматы – Караганда;
- КС 7316 Кызылорда – Астана;
- КС 7152 Семей – Алматы.
Pegasus Airlines
- РС 229 Астана – Стамбул.
"Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета", - посоветовали в КГА.
Напомним, синоптики предупредили жителей ряда регионов Казахстана об ухудшении погодных условий 15 апреля.
Так, гололед, снег, метель и сильный ветер ожидались в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Абайской, Атырауской, Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской областях и Астане.
Столицу сегодня замело снегом. В МЧС рассказали, что на линию "112" 14 апреля с 14.00 поступило более 3000 звонков различного характера. Подразделения ДЧС Астаны выезжали свыше 10 раз на места, где из-за сильного шквала произошли обрушения металлических конструкций, облицовочных плит, падения профлистов, замыкания электропроводов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016901-reysy-zaderzhivayutsya-v-kazahstane-iz-za-nepogody/