Снег, заморозки и метели: какой будет погода в Казахстане в выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в предстоящие три дня, 15-17 апреля, на территории Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как рассказали эксперты, в ближайшие дни территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.

Подчеркивается, что столкновение холода и тепла уже привели к активизации фронтальных разделов - ожидается неустойчивый характер погоды.

В связи с этим прогнозируются осадки, временами сильные.

На западе страны пройдут дожди, в северных регионах - дождь с переходом в снег, а также метель, гололед и туман.

Завтрашнее утро жителей северных регионов страны, по прогнозам синоптиков, встретит снежной и ветреной погодой.

В южных регионах между тем ожидается спад жары и сильные дожди с грозами и градом.

По всей территории страны возможен сильный ветер, на юге - с порывами до 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля - в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля - в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки.

Отметим, на официальном сайте ДЧС Алматинской области даны рекомендации для граждан касательно того, как необходимо вести себя в ветреную погоду.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016775-sneg-zamorozki-i-meteli-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/