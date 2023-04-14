Снег, заморозки и метели: какой будет погода в Казахстане в выходные
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в предстоящие три дня, 15-17 апреля, на территории Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Как рассказали эксперты, в ближайшие дни территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.
Подчеркивается, что столкновение холода и тепла уже привели к активизации фронтальных разделов - ожидается неустойчивый характер погоды.
В связи с этим прогнозируются осадки, временами сильные.
На западе страны пройдут дожди, в северных регионах - дождь с переходом в снег, а также метель, гололед и туман.
Завтрашнее утро жителей северных регионов страны, по прогнозам синоптиков, встретит снежной и ветреной погодой.
В южных регионах между тем ожидается спад жары и сильные дожди с грозами и градом.
По всей территории страны возможен сильный ветер, на юге - с порывами до 30 м/с и более.
В Западно-Казахстанской, с 16 апреля - в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля - в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки.
Отметим, на официальном сайте ДЧС Алматинской области даны рекомендации для граждан касательно того, как необходимо вести себя в ветреную погоду.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016775-sneg-zamorozki-i-meteli-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/