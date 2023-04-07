Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в государственную собственность. Об этом сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры РК.

Авиационная прокуратура Алматы установила неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц.

"В 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.

Между тем, по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было", - говорится в сообщении прокуратуры.

Для того, чтобы вернуть право собственности акимату, авиационная прокуратура подала иск в суд. Ответчиком по иску стала некая А. Б. Прокуратура попросила Турксибский районный суд признать недействительными все сделки, связанные с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1 118,5 кв.м. Суд удовлетворил иск в полном объеме, решение вступило в силу.

Как отмечают в прокуратуре, уже начата работа по регистрации прав собственности и передаче объектов в пользу государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015856-kommercheskie-pomescheniya-aeroporta-almaty-vernuli-v-gossobstvennost/