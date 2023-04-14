Дождь со снегом и ветер до 22 м/с ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 14 апреля, в столице Казахстана может пройти снег. В Алматы и Шымкенте при этом будет довольно тепло. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане, по прогнозам синоптиков, может пройти дождь со снегом, но ожидаются и прояснения погоды. Днем в столице +5…+7 градусов, а ночью – до -5…-7 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 9-14 м/с, но днем возможны порывы до 17-22 м/с.

В Алматы сегодня будет ясно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +26…+28 градусов, а ночью – опустятся до +13…+15 градусов. Скорость ветра в южной столице – 3-8 м/с.

В Шымкенте в пятницу будет солнечно и жарко – днем ожидается +31…+33 градуса. При этом к ночи жара спадет до +13…+15 градусов. Кроме того, в городе прогнозируется ветер со скоростью 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Также метеорологи сообщили, что в Атырауской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, а также в Мангистауской областях было объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016713-dozhd-so-snegom-i-veter-do-22-ms-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-pyatnitsu/