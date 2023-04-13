Жара 30 градусов: какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 13 апреля. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам, ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.

В Астане сегодня тоже будет день без осадков, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +16…+18 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жаркую погоду пообещали в Шымкенте - дневная температура там поднимется выше 30 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут +29...+31 градус. Скорость ветра сохранится на уровне 5-10 м/с.

Отметим, что Алматы, согласно прогнозам синоптиков, несколько дней подряд будут идти дожди. В акимате, между тем, рассказали, готова ли южная столица к обильным осадкам. В ведомстве сообщили, что на случай подтоплений уже заготовлено 23 500 мешкотар и 17 843 тонны инертного материала.

Напомним также, что синоптики объявили штормовое предупреждение в некоторых регионах страны - в ряде областей Казахстана ожидается сильный ветер до 20-25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016556-zhara-30-gradusov-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/