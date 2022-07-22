На видео с "распылением коронавируса" отреагировали в акимате Алматы

Распыление биопрепаратов. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_press

В Казнете появилось видео, снятое на улицах Алматы, где видно, как служебная машина чем-то опрыскивает деревья. Автор видео заявил, что это якобы "распыляют коронавирус". Ситуацию прояснили в Управлении экологии и окружающей среды города, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, о котором идет речь, был опубликован в одном из Instagram-пабликов. Автор видео сделал запись из окна машины. На кадрах видно, как спецтехника распыляет что-то на деревья у обочины дороги.

"Алматы, сегодня началось, коронавирус распыляют", – говорит человек за кадром.

По его словам, видео было снято на пересечении улицы Сейфуллина и проспекта Райымбека.

Как сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы, на видео был снят процесс обработки растений от вредителей.

"В целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории восьми районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что обработка проводится биологическими и химическими препаратами низкого класса опасности, которые разрешены к применению на территории населенных пунктов.

"К примеру, использовался микробиологический препарат "Битоксибациллин", "Актарофит". Особенность этого препарата – "живой" состав, не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб", – добавили в пресс-службе управления.

На сегодняшний день в Алматы выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками. Эти вредители были зафиксированные на территории города еще в 2019 году.

"Специализированными организациями произведена работа по обработке зеленых насаждений (породы дуб) от указанных вредителей. Работа в данном направлении продолжается, указанные участки находятся на контроле управления", – подчеркнули представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979770-video-s-raspyleniem-koronavirusa-prokommentirovali-v-akimate-almaty/