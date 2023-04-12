Готов ли Алматы к дождям: не затопит ли город, рассказали в акимате

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы, согласно прогнозам синоптиков, ждет несколько дней осадков. Между тем, прошлой весной случались подтопления улиц, дворов и подземных переходов из-за ливней, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы решили выяснить, готов ли Алматы к возможным обильным осадкам в этом году, и спросили об этом акимат города. Там рассказали, что на случай подтоплений уже заготовлено 23 500 мешкотар и 17 843 тонны инертного материала.

"В целом, город Алматы и службы гражданской защиты города для реагирования к паводковому периоду 2023 года готовы. Паводковая ситуация стабильная и находится на ежедневном контроле", - говорят в акимате города.

Там также отмечают, что Управление экологии и окружающей среды города Алматы и ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" заключили договор на строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции арычных сетей и ливневой канализации в восточной части города и центре. В частности, речь идет о Медеуском, Турксибском, Жетысуском, Бостандыкском и Алмалинском районах.

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На части участков уже завершили работы, на некоторых еще идет строительство, на других - оно только начато.

Кроме того, проведено обследование участков подтоплений, в ходе которого определено 102 участка.

"Основной причиной подтоплений является то, что существующая арычная сеть не справляется с потоками воды, ввиду плотной городской застройки и увеличения площадей твердых покрытий (тротуарная плитка, асфальт), что не дает воде просачиваться в грунт.

А также отводные системы новых жилых комплексов и административных зданий не подключены к существующим арычным сетям и/или объем воды отводящихся от этих построек не рассчитан для подключения к уличным отводным сетям", - говорят в акимате.

Арык. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В горадминистрации также отметили, что из 102 участков постоянных подтоплений были определены 56 участков, как наиболее подтапливаемые, которые устраняются по линии ЧС. Об этих участках говорилось еще в прошлом году - тогда обещали работы по ним завершить до 15 декабря 2022 года. Однако в официальном ответе на запрос NUR.KZ появилась новая дата - 31 мая 2023 года.

Правда, в акимате сообщили, что тому есть причина - при проведении работ возникла необходимость в восстановлении существующих 13 коллекторов и трех каналов. Также нужно построить дополнительно шесть водоотводных коллекторов шесть водоотводных каналов с переустройством врезок арычных сетей и перспективным подключением к ним, говорят в акимате.

Помимо этого, отмечают там, в Алматы ведутся работы по укреплению берегов рек Боролдай, Карасу и Ойжайлау.

"На сегодня работы выполнены на 92%. Арычная система города многофункциональна, она предназначена для полива зеленых насаждений и отвода дождевых стоков", - заключили в акимате.

Отметим, что, как сообщает сайт Gismeteo, дожди в Алматы ожидаются в среду, 12 апреля, а также 15, 16 и 17 апреля, а 18 и 19 апреля синоптики прогнозируют дождь со снегом. 20 апреля также ожидаются осадки.

Осадки. Скриншот: gismeteo.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016428-gotov-li-almaty-k-dozhdyam-ne-zatopit-li-gorod-rasskazali-v-akimate/