Резкое похолодание после пика жары в Казахстане пообещали синоптики

Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Резкое понижение температуры ожидается по всей территории Казахстана. Актуальный прогноз погоды на ближайшие дни опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Синоптики сообщили, что в северных регионах страны ожидаются снег с низовой метелью, в южных – сильные дожди.

"С холодным антициклоном и арктическими воздушными массами по всей территории республики ожидаются резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки.

В северной половине страны – преимущественно снег с низовой метелью, в южных регионах пройдут сильные дожди с грозами и градом", – гласит прогноз.

Кроме того, на севере страны прогнозируют туман и гололед, а по всей республике – усиление ветра.

"На северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, в южных регионах (резкое похолодание – прим. ред.) – 15 апреля.

Однако перед этим ожидается пик тепла на севере страны – до 20 (градусов – прим. ред.) тепла, на юге – до 33 градусов жары", – сообщили в "Казгидромете".

Ранее мы писали про сообщение о "мощнейшей буре" со скоростью ветра в 100 км/час, которое распространилось среди алматинцев. В РГП "Казгидромет" назвали информацию недостоверной.

По информации на официальном сайте страны Kazakhstan Travel, предназначенном для туристов, климат Казахстана (за исключением юга) резко континентальный со средней температурой между -4...-19 градусами в январе и между +19…+26 градусами в июле.

Зимой температура может снизиться до минус 45 градусов, а летом подняться до плюс 30 градусов. На территории страны ярко выражены все четыре времени года – с морозной зимой, цветущей весной, жарким летом и золотой осенью.

Самая высокая температура в Казахстане была зарегистрирована в Туркестане – 49 градусов тепла, а самая низкая – в Атбасаре (Акмолинская область) – минус 57 градусов. Кстати, Астана признана одной из самых холодных столиц мира, после Улан-Батора и Рейкьявика, говорится в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016450-rezkoe-poholodanie-posle-pika-zhary-v-kazahstane-poobeschali-sinoptiki/