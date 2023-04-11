Алматинцев напугали сообщением о "мощнейшей буре" со скоростью ветра в 100 км/ч

Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Среди казахстанцев распространилось сообщение о надвигающейся в Алматы мощнейшей буре. В РГП "Казгидромет" назвали информацию недостоверной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"Метеорологическая служба подтвердила, что в ближайшие несколько часов на город Алматы надвигается мощнейшая буря. Согласно данным, скорость ветра может достигать 100 км/ч, а осадки могут достигнуть 50 мм за час", – говорится в рассылаемом сообщении.

В сообщении утверждается, что сильный ветер и ливни могут привести к повреждению зданий и инфраструктуры, а также к возможным прерываниям электроснабжения.

Авторы фейкового сообщения советуют алматинцам оставаться в закрытых помещениях и не выходить на улицу без крайней необходимости. А водителям – по возможности не выезжать на дорогу вовсе.

Фейковое сообщение. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В РГП "Казгидромет" сообщили, что рассылаемое сообщение не соответствует действительности.

"Информация, распространяемая о надвигающейся буре в Алматы посредством мессенджера WhatsApp, является фейковой. Достоверная информация о прогнозе погоды доступна на официальном сайте", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Согласно шкале силы ветра Бофорта, доступной на сайте National Geographic, скорость ветра, равная 100 км/ч, классифицируется как сильный шторм и равна 10 баллам из 12. Ветер такой силы способен выкорчевывать деревья с корнем.

Для справки: шкала названа в честь сэра Фрэнсиса Бофорта из британского Королевского флота. В 1805 году он разработал метод описания силы ветра в соответствии с процедурой постановки парусов на военном корабле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016369-almatintsev-napugali-soobscheniem-o-moschneyshey-bure-so-skorostyu-vetra-v-100-kmch/