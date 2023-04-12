До +25 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в среду

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 12 апреля, в трех крупнейших казахстанских городах день, по данным метеорологов, должен пройти без осадков. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается день без осадков, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов, а ночью – опустятся до 0…-2 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 7-12 м/с.

В Алматы, по прогнозам синоптиков, день также должен пройти без осадков, но сохраняется вероятность грозы. Днем температура воздуха может достигнуть +15…+17 градусов, а ночью ожидается похолодание до +6…+8 градусов. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с, но при грозе – порывы до 15 м/с.

В Шымкенте среда обещает быть солнечной, дневная температура будет находиться на уровне +23…+25 градусов. Ночью в мегаполисе прогнозируется +8…+10 градусов. Скорость ветра – 5-10 м/с.

Тем не менее в Жетысуской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях было объявлено штормовое предупреждение.

В этих регионах ожидаются грозы, сильный ветер и пыльные бури.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016395-do-25-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-sredu/