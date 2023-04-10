Гроза, заморозки и ветер более 30 м/с: в каких регионах Казахстана ожидается непогода во вторник

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 11 апреля, в ряде регионов Казахстана ожидаются сильный дождь, гроза и ветер. Кое-где синоптики обещают заморозки. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, во вторник на юге, в центре и в горных районах Жетысуской области, а также в Талдыкоргане ожидаются сильный дождь, гроза и град. Скорость ветра на севере и востоке региона будет достигать 15-20 м/с, а временами – 23-28 м/с.

Ночью 11 апреля в горах Туркестанской области пройдут сильные осадки – дождь и снег. На юге, западе, в горных и предгорных районах региона гроза, в горных районах – град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром, а в Туркестане – в первой половине ночи 11 апреля также возможна гроза. Порывы ветра здесь будут достигать 15-20 м/с.

На севере и востоке Акмолинской области ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Утром и днем на западе и юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области – туман. Ветер днем на юге и востоке региона – до 15-20 м/с.

На юго-западе и севере Абайской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. В Семее днем порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Днем 11 апреля на востоке и в центре Улытауской области, в городе Жезказгане, на юге и востоке Карагандинской области, на большей части Павлодарской области и в Павлодаре также ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, ночью на северо-востоке и севере Западно-Казахстанской области, а также в Уральске на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3 градусов.

На юге и в горных районах Алматинской области временами будет идти сильный дождь, возможен снег. В южной половине региона прогнозируются гроза, град и ветер до 17-22 м/с, а при грозе –временами 25 м/с.

В Алматы 11 апреля временами ожидается сильный дождь, гроза. При грозе скорость ветра может достигать 15 м/с. В Конаеве временами возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области и в Таразе ожидается сильный дождь. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Ночью на юго-западе региона порывы ветра могут превысить отметку в 30 м/с.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016238-groza-zamorozki-i-veter-bolee-30-ms-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda-vo-vtornik/