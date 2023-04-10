От минус 10 до плюс 30 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

30-градусная жара придет в Казахстан в ближайшие дни - синоптики опубликовали прогноз погоды на 11-13 апреля на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Казахстанцев предупредили, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Согласно прогнозу, 11апреля и ночью 12 апреля на юге, юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки, временами дождь может переходить в снег. А под влиянием вторжения Северо-западного антициклона из районов Скандинавии в северной половине страны ожидается понижение температур воздуха ночью до 5-10 градусов мороза.

Тем не менее весна берет свое, и в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Например, 13 апреля столбики термометров достигнут отметки 10-18 тепла в северной половине республики, а в южной – 17-30 тепла.

Помимо этого в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются туманы и усиление ветра. На юге страны возможны пыльные бури и грозы, а на севере - гололед.

В связи с тем, что в некоторых регионах синоптики пообещали грозу, отметим, что на официальном сайте ДЧС Павлодарской области спасатели дают ряд простых советов, что делать во время грозы.

Во-первых, во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Если Вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову.

Во-вторых, во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу.

Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии.

При грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик – потенциальные цели удара.

Машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в машине, закройте окна, отключите радиоприёмник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.

Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт и отойти на расстояние примерно 30 м от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016154-do-30-gradusov-potepleet-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/