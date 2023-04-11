Из учебной программы второклассников Казахстана уберут иностранный язык

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комитет дошкольного и среднего образования Минпросвещения предложил исключить из учебной программы второклассников иностранный язык. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно пояснительной записке, в случае одобрения проекта приказа, с 1 сентября 2023 года во втором классе будет исключен предмет "Иностранный язык". Также вместо предмета "Художественный труд" планируют включить предметы "Трудовое обучение" и "Изобразительное искусство".

Между тем в 10 и 11 классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету "Иностранный язык", наоборот, будет увеличено на один час за счет часов вариативной нагрузки.

"Ключевыми направлениями текущей модернизации казахстанского образования являются снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM-образования, воспитательного компонента, ранняя социализация и профессиональная ориентация обучающихся, усиление инклюзивности образования, обеспечение равного доступа к качественному образованию, независимо от места проживания и языка обучения", – говорится в документе.

В Комитете дошкольного и среднего образования Минпросвещения отметили, что системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень Международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 апреля.

Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике качество обучения школьников. По ее словам, качество знаний школьников не только не повысилось, а демонстрирует устойчивый крен к снижению. Школы не только в городах, но и в селах обросли продленками и курсами, где детям дают недополученные в школе знания, заявила депутат.

Также сообщалось, что Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК выявил нарушения – несколько десятков школ работали без лицензии. В отношении 32 школ (23 государственных и 9 частных) возбуждены административные дела и наложены штрафы за безлицензионную деятельность.

Тем временем с 1 апреля в Казахстане начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдет более 400 тысяч казахстанских детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016289-iz-uchebnoy-programmy-vtoroklassnikov-kazahstana-uberut-inostrannyy-yazyk/