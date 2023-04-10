Десятки школ работали без лицензии в Казахстане

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК выявил нарушения - несколько десятков школ работали без лицензии, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В ходе мониторинга организаций образования стало известно, что 40 школ работали без лицензии - из них 30 государственных и 10 частных.

В отношении 32 школ (23 государственных и 9 частных) возбуждены административные дела и наложены штрафы за безлицензионную деятельность.

"Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения.

Так, например, более чем в десяти школах нет санитарно-эпидемиологического заключения и отсутствуют акты ЧС, что может привести к возникновению угроз в вопросах безопасности. А это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей.

В 14 школах материально-техническая база не соответствует требованиям, школы недостаточно оснащены оборудованием, квалифицированными педагогическими кадрами, что, естественно, влияет на качество обучения", - отметила руководитель управления разрешительной политики комитета Жулдуз Ауезханова.

В Минпросвещения добавили, что, не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, то есть аттестаты об основном и общем среднем образовании.

Подчеркивается, что в настоящее время территориальными департаментами принимаются соответствующие меры в отношении безлицензионных школ и направлены соответствующие письма акимам областей.

Согласно положениям статьи 57 закона "Об образовании", образовательная деятельность юридических лиц подлежит лицензированию в соответствии с законом и законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью выдаются без ограничения срока их действия для организаций образования, реализующих образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также для Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.

Лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью для организаций высшего и (или) послевузовского образования выдаются со сроком действия пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016186-desyatki-shkol-rabotali-bez-litsenzii-v-kazahstane/