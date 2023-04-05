"Обросли продленками и курсами": депутат раскритиковала качество обучения в школах

Школа. Иллюстративное фото: Compassionate Eye Foundation / Robert Daly / OJO Images / Getty Images

Депутат мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты подвергла критике качество обучения школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая перед своими коллегами, Смирнова подчеркнула, что именно учитель формирует будущее страны. Будет ли оно прогрессивным, свободным, научным - все зависит от того, какой учитель преподает в школе, считает депутат.

Между тем, Смирнова отметила, что многое из того, что происходит в нынешнее время в образовании и в формировании квалифицированного педагога, вызывает недоумение и даже протест происходящему.

"Вопросы повышения квалификации педагогов не сходят с повестки дня. Отсутствие конкуренции на поле повышения квалификации педработников, противодействие ваучерной системе, когда педагог повышал свою квалификацию там, где считает нужным и важным, - одна из причин низкого качества преподавания.

За более чем 10 лет практической монопольной деятельности в области повышения квалификации педагогов института "Өрлеу" и Центра педагогического мастерства НИШ, качество знаний школьников не только не повысилось, а демонстрирует устойчивый крен к снижению. Школы не только в городах, но и в селах обросли продленками и курсами, где детям дают недополученные в школе знания", - заявила Ирина Смирнова.

По ее словам, это ведет к экстенсивности процесса обучения, увеличению нахождения ребенка в помещении, сидя за партой; уменьшению свободного времени, а также серьезному снижению и даже угрозе его здоровью.

Указала она и на минусы системы аттестации педагогов.

"Процедура проведения аттестации субъективна. Содержание вопросов тоже вызывает нарекания. Также нужно отметить, что все вопросы тестов - а их уже более десятка тысяч, - недоступны для пользования, закрыты.

А их ведь можно и нужно выложить в свободный доступ, чтобы каждый мог прочесть, изучить, подготовиться и понять, что его ожидает на аттестации", - отметила она.

В связи с этим она предлагает Минпросвещения незамедлительно рассмотреть эти вопросы для анализа ситуации и изменения в системе просвещения в интересах учащихся, учителей, государства, чтобы повысить качество образования. А также создать рабочую группу по вопросам повышения квалификации и аттестации учителей.

Указала депутат и на необходимость провести аудит подведомственных организаций министерства, осуществляющих повышение квалификации и аттестации учителей в части качества выполнения госзаказа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015570-obrosli-prodlenkami-i-kursami-deputat-raskritikovala-kachestvo-obucheniya-v-shkolah/