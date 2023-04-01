Прием документов в первый класс стартовал в Казахстане

Школьная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

1 апреля, по информации в официальном Telegram-канале Министерства просвещения, в стране начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс.

Дети в первый класс принимаются на основании:

личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме;

справки о состоянии здоровья – форма №065у;

паспорта здоровья ребенка 026/у-3;

фото ребенка 3*4 в количестве двух штук.

Однако в министерстве предупредили, что рассматривать заявки начнут не сразу.

"Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 и 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля", – сказал главный эксперт Комитета среднего образования Ерлан Маемеров.

Принимать соответствующие документы будут до 1 августа. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдет более 400 тысяч казахстанских детей.

Образовательная государственная услуга доступна онлайн на веб-портале "Электронного правительства" еGov.kz и информационных системах местных исполнительных органов.

В то же время, как сообщает в своем Telegram-канале акимат Алматы, по желанию родителей документы можно также подать и традиционно на бумаге. Также уточняется, что в первый класс принимают детей с шестилетнего возраста и тех, кому в этом году исполнится шесть лет.

Более того, доступ имеют все дети, живущие на территории обслуживания школы, независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.

По информации акимата Астаны, первые три заявления принимаются от детей, проживающих на территории школы. Одно – по просьбе родителей, то есть по выбору (по принципу 3+1).

"Все школы, кроме специализированных, принимают в 1 класс без вступительных экзаменов. С целью оказания помощи родителям в каждой школе организована приемная комиссия", – сообщила заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржан Каирбаева.

Для подачи заявки необходима регистрация: временная или постоянная, подтверждающая место проживания.

Для зачисления детей иностранных граждан и лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без гражданства, в течение трех рабочих дней со дня поступления от них заявления определяется образовательная организация с избытком ученических мест, а затем выдается направление.

Ниже можно ознакомиться с видеоинструкцией по подаче заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014986-priem-dokumentov-v-pervyy-klass-startoval-v-kazahstane/