Прием документов в первый класс стартовал в Казахстане
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1 апреля, по информации в официальном Telegram-канале Министерства просвещения, в стране начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс.
Дети в первый класс принимаются на основании:
- личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме;
- справки о состоянии здоровья – форма №065у;
- паспорта здоровья ребенка 026/у-3;
- фото ребенка 3*4 в количестве двух штук.
Однако в министерстве предупредили, что рассматривать заявки начнут не сразу.
"Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 и 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля", – сказал главный эксперт Комитета среднего образования Ерлан Маемеров.
Принимать соответствующие документы будут до 1 августа. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдет более 400 тысяч казахстанских детей.
Образовательная государственная услуга доступна онлайн на веб-портале "Электронного правительства" еGov.kz и информационных системах местных исполнительных органов.
В то же время, как сообщает в своем Telegram-канале акимат Алматы, по желанию родителей документы можно также подать и традиционно на бумаге. Также уточняется, что в первый класс принимают детей с шестилетнего возраста и тех, кому в этом году исполнится шесть лет.
Более того, доступ имеют все дети, живущие на территории обслуживания школы, независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.
По информации акимата Астаны, первые три заявления принимаются от детей, проживающих на территории школы. Одно – по просьбе родителей, то есть по выбору (по принципу 3+1).
"Все школы, кроме специализированных, принимают в 1 класс без вступительных экзаменов. С целью оказания помощи родителям в каждой школе организована приемная комиссия", – сообщила заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржан Каирбаева.
Для подачи заявки необходима регистрация: временная или постоянная, подтверждающая место проживания.
Для зачисления детей иностранных граждан и лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без гражданства, в течение трех рабочих дней со дня поступления от них заявления определяется образовательная организация с избытком ученических мест, а затем выдается направление.
Ниже можно ознакомиться с видеоинструкцией по подаче заявления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014986-priem-dokumentov-v-pervyy-klass-startoval-v-kazahstane/